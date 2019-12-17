هندوراس تعلن الطوارئ في السجون وتسلم إدارتها للجيش

أعلنت حكومة هندوراس، الثلاثاء، حالة الطوارئ في سجون البلاد، حيث تم استبدال سلطات السجون

بمفوضية من الجيش ستتولي إدارة السجون لمدة ستة أشهر، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.



واتخذت حكومة الرئيس خوان اولاندو هيرنانديز هذا القرار في أعقاب عدة جرائم قتل وغيرها من الحوادث العنيفة في سجون هندوراس التي تقع بأمريكا الوسطى.



ونقلت صحيفة "لا فوز دي هندوراس" اليومية عن المتحدث باسم الجيش خوسيه دومينجو ميزا قوله "نواجه هذا التحدي بأعلى قدر من الإحساس بالمسؤولية، وفي ظل فهم أوجه القصور التي لاحظناها في الأيام الأخيرة".



ولم يذكر ميزا عدد الجنود الذين سيتم نشرهم لضمان أمن السجون، التي سيتم حراستها أيضا بواسطة عناصر من الشرطة.