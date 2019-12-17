الباز يكشف: لماذا يفضل السيسي الحديث المباشر مع المصريين؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، لماذا يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شعبه كثيرا في المناسبات والمشروعات؟.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يصل إلى السلطة في مصر عبر المسارات السياسية التقليدية المعروفة، ولكنه كان مديرا للمخابرات الحربية، وأصبح وزيرا للدفاع، وتولدت زعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظرف تاريخي عندما رأت فيه مصر الرجل الذي يقود البلاد بعد فشل الإخوان في الحكم.

وواصل أنه بعد إعلان بيان عزل مرسي، وجد الرئيس السيسي الشعب المصري يطلب منه أن يكمل جميله، ويخوض الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنه تم البحث في بداية حكم الرئيس عن أفضل طريقة لتواصله مع الشعب المصري، فلم يجدوا أفضل من الحديث المباشر مع المصريين.

وتابع الباز، أن طريقة التواصل المباشر مع الشعب المصري ستظل هي الطريقة المثلى لتواصل الرئيس مع الشعب، فهي التي تناسب الطريقة الي تولدت بها زعامة السيسي.