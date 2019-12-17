الأنبا برنابا يسيّم شمامسة جددًا بكنيسة مارجرجس روما

ترأس الأنبا برنابا، أسقف تورينو وروما القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة استي، شمال مدينة روما.



وقام أثناء صلاة القداس بسيامة عدد من الشمامسة الجدد برتبة ابسلتس، كما دشن أواني للمذبح كاملة.



واشترك مع نيافته في صلاة القداس الإلهي كل من الآباء الراهب القمص ميخائيل الانطوني والقمص انجيلوس جابر.



على صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.