الباز: السيسي رفض استخدام القوة في أزمة سد النهضة

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرفض بشكل قاطع فكرة حل مشكلة أزمة سد النهضة بالقوة، لافتا إلى أنه رجل سلام.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إنه في مراحل معينة أطراف دولية اقترحت على الرئيس السيسي استخدام القوة في حل الأزمة.

وتابع: "الرئيس السيسي رفض، وقال إنه يقدر رغبة الشعب الإثيوبي في التنمية، وأنه يدعم التنمية في إثيوبيا".