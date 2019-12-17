فتح باب التحويل الإلكتروني بين الشعبتين العلمية والأدبية للصف الثاني الثانوي

قررت وزارة التربية والتعليم فتح البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين (العلمية والأدبية) لطلاب الصف الثاني الثانوي، بدءًا من اليوم وحتى ظهر يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019، وعلى جميع المدارس الدخول على قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب لإجراء التحويل.



وأرسل قطاعا التعليم العام ونظم وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، الموافق 17 ديسمبر 2019 خطابًا للمديريات في هذا الشأن.