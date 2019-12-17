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بعد وصوله للمليون الأول على "إنستجرام".. تعرف على سر خوف أكرم حسني

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:53 م
أكرم حسني
أكرم حسني
سناء إسماعيل
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احتفل الفنان أكرم حسني، بوصول عدد متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، للمليون الأول.

وقال أكرم حسني، في تدوينته: "إنك تشوف جمهورك بيزيد كل يوم دي أكتر حاجة تفرح وتخوف في نفس الوقت.. أنا متشكر جدا على كل الدعم والحب اللي قدمتوه ليا الفترة اللي فاتت وإن شاء الله أفضل عند حسن ظنكم دايما".

من ناحية أخرى، يشارك أكرم حسني، خلال الوقت الحالي في تصوير مسرحية "عطل فني" وهي من تأليف أمير طعيمة، وشارك في التأليف كل من أحمد شاكر، محمد الزغبي، ضياء محمد، ومن إخراج أوتاكا، وكلمات الأغاني لأمير طعيمة، وموسيقى أحمد وحيد "كينج"، وتصميم استعراضات ميريت، وملابس أمنية علي، وديكور إسلام البنا.

المسرحية من المقرر عرضها في موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ويشارك في بطولتها أكرم حسني، أيتن عامر، شيكو، هشام ماجد ونشوى مصطفى.

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