الباز: مصر مقبلة على خطر يمس أمنها الوطني بسبب تحالف أردوغان والسراج

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتم استغلاله لتحقيق مخطط دولي لجر الجيش المصري لمعركة من أجل إضعافه كما حدث مع الجيوش العربية.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن مصر مقبلة على خطر يمس أمنها الوطني بسبب تحالف أردوغان مع فايز السراج.

وأضاف "الباز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدرك لخطورة الموقف، موضحا أن أهم ما قاله السيسي في منتدى شباب العالم هو ما يتعلق بمسألة ليبيا، لأنه يرى الخطر في الطريق.

وشدد على أن فايز السراج هو مجرد "واحد بيتحرك مع نفسه"، لافتا إلى أن القانون الليبي يؤكد أنه لا يجوز توقيع أي اتفاقيات من الجانب الليبي إلا بمواقعة الـ8 أعضاء من المجلس الرئاسي الليبي، وهما ما لم يتحقق في اتفاقية السراج مع أردوغان.