الباز يدعو السيدة الأولى للمشاركة في العمل الاجتماعي: وجودها يعطي المشروعات دفعة

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، السيدة الأولى انتصار السيسي، للمشاركة بشكل أكبر في العمل الاجتماعي، موضحا أن وجود زوجة الرئيس في مشروعات اجتماعية يعطي هذه المشروعات دفعة.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن السيدة انتصارالسيسي كان لها حضور كبير جدا في منتدى شباب العالم هذا العام، موضحا أنها تعمل وتظهر في مساحة معقولة جدا، ولا تفرض نفسها.

واستكمل أن مصر في العصور الماضية عانت من نماذج كانت تظهر بشكل كبير على الساحة وتسببت في مشكلات كبيرة.