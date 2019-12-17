"اللقيط".. بلال فضل عندما يتحول الكاتب لـ"خالتي فرنسا"

شن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، هجومًا حادًا على الكاتب اللقيط بلال فضل، بعد كتابته تدوينة مسيئة للسيدة الأولى انتصار السيسي.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن بلال فضل هو صاحب فيلم " خالتي فرنسا"، وهي السيدة التي كانت تستأجر للإساءة لأشخاص بأعينهم، مشيرا إلى أن شخصية خالتي فرنسا، استوحاها بلال فضل من شخصيته.

وتابع الباز، أن الروبوت صوفيا كانت بطلا في منتدى شباب العالم ومحط أنظار الجميع، باعتبار أن الروبوت سيكون هو محرك العالم خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن بلال فضل نشر صورة تجمع السيدة الأولى بالروبوت صوفيا، وسخر منها وتطاول عليها.

ولفت الباز، إلى أن لقاء الشخصايت العامة بالروبوت صوفيا وإجراء حديث معها، ليس بدعة حدثت في مصر، ولكن العديد من الشخصيات حول العالم، قامت بهذا الفعل، مثل اللاعب كريستيانو رونالدو، والممثل العالمي ويل سميث، ومهاتير محمد أيقونة ماليزيا.

وتابع الباز، عندما ظهرت صورة صوفيا مع كل هؤلاء لم يسخر أحد، ولكن عندما ظهرت في مصر، بدأوا يسخرون، مضيفا: "هذا الأمر يؤكد أن هؤلاء الأشخاص المتربصين بمصر في حالة خوف شديد من الاستقرار الذي تحققه مصر لأنهم لن يعودوا مرة أخرى ولو عادوا سيدخلون السجون، وهم يحملون كراهية كبيرة لمصر".