السيسي: "ادّوني 20 تريليون دولار وأخلي مصر عروسة"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدول التي تهاجم مصر وتسلط إعلامها للتآمر عليها دخلها 20 تريليون دولار في السنة، بينما مصر تحتاج تريليون دولار من أجل الإنفاق المناسب لـ100 مليون مصري.



وأضاف خلال جلسة الحوار مع الإعلام الأجنبي، ضمن جلسات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة: "بتحاسبوا مصر على أنها تبقى زيكم، لو مصر دخلها في سنة زي أي دولة بتهاجمنا، يبقى دخلنا 20 تريليون دولار في السنة، ادوهملي وأخلي مصر عروسة".



وأردف: "يا خسارة على الأمة التي تدمر نفسها، فهذه ليست سياسة وإنما خراب، ليس إعلاما، وإنما دمار، ليست مهنية، وإنما تآمر".



وأكد السيسي أن دول الرباعي العربي لم تضع شروطًا للمصالحة مع قطر، وإنما عوامل لبناء علاقات مستقرة حقيقية، دون تدخل في شئون الغير.



وتابع: "لو بتنتقد للإصلاح مستعد أسمع، لكن تنتقد للتخريب، فأنا أوجه رسالة ليس لكم وإنما للشعب المصري والإعلاميين في مصر، هذه معركة أنتم تقودونها، معركة أمن مصر واستقرارها، بغض النظر عن ردود فعل الآخرين".