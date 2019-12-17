محافظ الإسكندرية يقدم واجب العزاء لأسرة غطاس الصرف الصحي

قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء بكنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس بالزوايدة، لأسرة عامل الصرف الصحي"أكرم عوض" 40 عاما، الذي لقي مصرعه أثناء تطهيره بالوعة صرف صحي بشارع الزوايدة الرئيسي بمنطقة خورشيد، بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وإمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، والقس روفائيل ميخائيل راعي الكنيسة، ووفد من الجمعية الشرعية بالمنطقة.



وأكد المحافظ لأبناء الفقيد أنهم يجب أن يفتخروا بوالدهم الذى توفي، وهو يخدم وطنه ويؤدي واجبه، مضيفًا أنه أمر على الفور بتوفير الدعم الكامل للأسرة وصرف التعويضات اللازمة لإعانتهم، فضلًا عن فتح أبواب المحافظة لهم فى أى وقت.



يذكر أن أكرم حلمى عوض ٤٠ عاما، متزوج وله طفلين ويعمل غطاس مجاري، توفي أمس أثناء تطهيره بالوعة صرف صحي عمقها 5.3 متر بشارع الزوايدة الرئيسي بمنطقة خورشيد.