السيسي: اهتمامنا بالمرأة المصرية إلى آخر مدى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن اهتمامه بالمرأة سيكون إلى آخر مدى، وسيعطي لها الفرصة لتشارك الرجل في المسئولية.



وأضاف "السيسي" خلال لقائه مع عدد من الصحفيين العرب وممثلي الصحف الأجنبية في مصر، أن المرأة في مصر كان لها دور عظيم دائما، ليس فقط في عصرنا الحديث وإنما لها دور وطني تاريخي منذ 100 عام، كما كان لها دور في عامي 2012، 2013، حيث تحركت دون استدعاء للحفاظ على الهوية المصرية، ومستقبل أبنائها وأحفادها.

