"عواجيز الفرح".. الباز: حافظ الميرازي يهاجم الدولة بـ"جهل"

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، هجوما ضاريا على الكاتب حافظ الميرازي، بسبب هجومه على الدولة المصرية، وسخريته من الاحتفاء بالطفل زين قاهر السرطان في منتدى شباب العالم.

ووصف "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، حافظ الميرازي بأنه يشبه "عواجيز الفرح"، لافتا إلى أنه صدع المصريين بالمهنية، وبأنه إعلامي عريق وفذ.

وتابع: "حافظ الميرازي لم يرى المجهود الضخم الذي تبذله الدولة، وساب كل ده، وكتب: تحية لما قدمته عائلة الطفل زين لابنها.. لكن ماذا قدمت له مصر؟".

وأضاف "الباز"، أن قصة زين ملهمة للجميع فهو طفل انتصر على أنواع من السرطان الشرس، موضحًا أن أسرته كونها قررت علاجه بالخارج فهذا لا يعني أنه لا يوجد علاج في مصر، منوها أن متابعيه على صفحته على موقع "فيسبوك" ردوا عليه، فقال أحد المتابعين: "مستشفى سرطان 5757 تعالج مئات الأطفال، وعلاج زين في الخارج لا يعني أن مصر لا تقدم الرعاية الطبية لأطفالها".

وواصل "الباز": "حافظ الميرازي واحد بيهاجم نموذج تم تكريمه في المنتدى ولكن بجهل.. أنت عاوز تهاجم وتهيل التراب على هذا المشهد من خلال أي كلام".