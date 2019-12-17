"ميني كوبر" تسعى لطرح حجم أكبر من CLUBMAN

قررت شركة ميني كوبر الانضمام لشركات السيارات التي تسعى لطرح مزيد من موديلات SUV العائلية، لما تتمتع به هذه الموديلات من شعبية كبيرة في الوقت الحالي.



ووفقًا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن ميني كوبر تضع نصب أعينها حاليًا طرح طراز أكبر في الحجم وأوسع في الرحابة بصالونه الداخلي، لتتخلى عن التصميم التقليدي لسياراتها الصغيرة للمرة الأولى في تاريخها.



وقال الموقع الأمريكي إن ميني كوبر تخطط لأن يكون أول طراز تطبق عليه هذه التجربة، الجيل القادم من طراز Clubman.



وذلك وفقًا لتصريحات نقلها موقع "موتور وان" عن مدير قسم التصميمات بشركة ميني كوبر "أوليفر هايلمر"، الذي تحدث لمجلة "أوتوكار"، وقال إن الجيل القادم من طراز Clubman سيكون أكبر حجمًا بشكل لم يعتد عليه عملاء ميني كوبر من قبل.



وكانت قد طرحت شركة ميني كوبر أحدث نسخة من طراز Clubman في عام 2015، وكانت هذه النسخة تمثل الجيل الثاني من هذا الطراز.