-
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 الموافق 20 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

كيفية تتجنب الإصابة بالإنفلونزا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:55 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
بالتزامن مع قرب حلول فصل الشتاء، يبحث الناس عن سبل الحماية من الإصابة بالإنفلونزا وما يصاحبها من أعراض تعيق البعض من ممارسة مهامهم بشكل طبيعي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن إدارة الصحة العامة في بريطانيا، كشفت أرقامًا جديدة مقلقة تشير إلى أن آلاف المرضى عانوا من أعراض تشبه الإنفلونزا خلال الـ5 أيام الماضية.

وفقا لخبراء الصحة البريطانية، تعد النظافة الجيدة لليد واحدة من أكثر الطرق فاعلية لمنع انتشار فيروس الأنفلونزا لأن الأيدي مصدر رئيسي للانتقال.

وأوضح الخبراء أنه عندما يستخدم شخص مصاب بالأنفلونزا أيديهم لتغطية السعال أو العطس، تتراكم جزيئات الفيروس على الجلد. على الرغم من أنهم يبقون هناك لمدة عشر إلى 15 دقيقة فقط، إلا أنه يمكنهم العيش لمدة تصل إلى 24 ساعة إذا تم نقلهم بعد ذلك إلى سطح صلب، لذا ينصح الأطباء بغسل اليدين بعد استخدام وسائل النقل العام، قبل أن تأكل وحتى بعد استخدام عربة السوبر ماركت.

لكن الخبراء يوصون باستخدام الماء الساخن والصابون لإبعاد الفيروس، بدلًا من تعقيمها بجل اليد، ذلك استنادًا إلى دراسة نشرت في سبتمبر بمجلة mSphere، وجدت أن جراثيم الإنفلونزا من المحتمل أن تنتشر عندما يستخدم الناس جيل اليد فقط بدلًا من الصابون والماء، لأن المخاط يتداخل مع قدرة الكحول في الجل على تعطيل فيروس الأنفلونزا.

وأفاد خبراء الصحة بأنه يمكن لجزيئات فيروس الإنفلونزا السفر مسافة بعيدة عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس، والأسوأ من ذلك، أن الجسيمات يمكن أن تظل محمولة بالهواء لعدة ساعات

وينصح في هذه الحالة التنفس ببطء من خلال الأنف لمدة عشر ثوانٍ والابتعاد عن الشخص الذي يعطس، حيث يقلل هذا من خطر قطرات ملوثة بالهواء التي تنجرف في الممرات الأنفية.

فيما يجادل بعض الخبراء بأن الابتعاد الاجتماعي هو أحد أكثر الطرق فعالية لوقف انتشار الأنفلونزا في حالة اصابة الشخص بهذا الفيروس.

وقال الأستاذ أكسفورد إن هذه طريقة معترف بها لاحتواء انتشار الأمراض شديدة العدوى، ينطبق الأمر نفسه إذا أصيب الشخص أو وشريكه في الحياة بالأنفلونزا، لافتًا إلى ان الطريقة الوحيدة لمنع الشخص الآخر من الإصابة بالفيروس، هي النوم في غرفة الاحتياط لبضع ليال.

وقال الخبراءإن الحصول على القدر المناسب من النوم مفيد لصحتك العامة. لكن قد يكون الأمر أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالإنفلونزا، حيث تظهر بعض الأبحاث أن الذين يحصلون على سبع إلى ثماني ساعات في معظم الليالي، ونادرًا ما يعانون من الحرمان من النوم، لديهم استجابة أفضل للقاح الأنفلونزا من أولئك الذين لديهم القليل من النوم.

تحب فيروسات الإنفلونزا الأسطح الصلبة حيث تعيش أطول خارج الجسم، لذلك فإن المعدات المكتبية المشتركة هي وسيلة رائعة للفيروسات للانتقال إلى الأشخاص الآخرين،لذا ينصح علماء الطب يستخدم الأدوات المكتبية الشخصية حتى تنقل العدوى بين الأشخاص في العمل.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

انفجار داخل "الإرهابية".. سكرتير القرضاوي يسب عضوا بأمه.. وعزوز: "الإخوان سفلة"

منذ يوم

الرئيس السيسي يعلّق على المصالحة مع قطر

منذ يوم

أول رد من السيسي على تصريح حشد إثيوبيا مليون شخص دفاعًا عن سد النهضة

منذ ساعة و 15 دقيقة

الباز يكشف: ماذا تستفيد مصر من منتدى شباب العالم؟

الصور

image description

محافظ الإسكندرية يقدم واجب العزاء لأسرة غطاس الصرف الصحي

image description

احتفالية ختام #منتدى_شباب_العالم

image description

مبادرة شبابية لتجميل جسر شريط السكة الحديد بالغربية

image description

رئيس حي غرب بالإسكندرية يشارك في اليوم العالمي لذوي القدرات

image description

محافظ دمياط تتفقد موقع الهبوط الأرضي المفاجئ

الأكثر قراءة

"اللقيط".. بلال فضل عندما يتحول الكاتب لـ"خالتي فرنسا"

بـ"حضن أبوي".. الرئيس السيسي يحقق أمنية الطفل زين

مرتضى منصور: المتمرد على الزمالك "هابطله كورة"

الباز يكشف: ماذا تستفيد مصر من منتدى شباب العالم؟

أيام زمان

أيامى فى اللومان.. هكذا عاشت ماجدة الخطيب داخل السجن

لهذه الأسباب.. رفض نجاح الموجى العمل مع عادل إمام

«الإفيهات المجهولة» لـ سهير البابلي.. ولماذا ترى عادل إمام «أفضل كوميديان»؟

عادل إمام يتحدث عن رحيل والدته وتأثير ذلك عليه (فيديو)

نجم الساعة

أيامى فى اللومان.. هكذا عاشت ماجدة الخطيب داخل السجن

الصحة

كيفية تتجنب الإصابة بالإنفلونزا

دهون البطن تهدد بأمراض خطيرة

الأغذية المصنعة ترفع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

أفضل 6 أنظمة غذاء صحية لخسارة الوزن 2020

الرئيس نيوز

وفاة شقيقة مرتضى منصور

قرارات الرئيس السيسي في ختام فعاليات منتدى شباب العالم

السيسي عن الأحزاب السياسية: بنختار عناصر شابة منها للمشاركة إلى أن تكون في وضع تنافسي

الرئيس السيسي يشكر الشباب المصري: ثقتي بكم لا حدود لها ودائما تبهروني

منوعات

المسيح بين إغوائين.. صناع السينما يصلبون "عيسى" من جديد

"أم وتعول".. السجن لمدرسة مارست الجنس مع طلابها

ضابط أمريكي يجبر مواطنًا على لعق مبولة

روسيا تصنع ألغامًا ذكية وإنسانية جديدة

كشكول

"منصور": الجامعة الألمانية بالقاهرة توفر كوادر بشرية مؤهلة للمدن الذكية

بتكلفة ٦ مليون جنيه.. "شلتوت" يفتتح مدرسة بجرجا بعد تطويرها

"السيسي" يكرم فريق بجامعة القاهرة أنتج فوط صحية من الموز

قرار جمهوري بإنشاء جامعة اللوتس بالمنيا الجديدة

إسلام سياسي

قيادي تاريخي بالإخوان يفتح النار على الإرهابية "الجماعة في نزعها الأخير والغباء المتحكم فيها"

الطرق الصوفية تفتتح إحتفالاتها بمولد "الإمام الحسين"

سكرتير القرضاوي: تلقيت تهديدات من أحد عناصر الارهابية بسبب كتابة شهادتي عنهم

76 عامًا سجنا لـ«لبنانيين» خططا لتفجير طائرة إماراتية

مقالات الرأي
ماجد حبته
ليبيا ليست قطر.. ولن تكون
د.مينا بديع عبدالملك
البطريرك الذى أعاد النهضة الروحية لكنيسته
القس. رفعت فكرى
الوصايا العشر
سيد عبدالقادر
الصواريخ تعيد كتابة التاريخ
المزيد
ads

الثقافة

انطلاق فعاليات مشروع "صنايعية مصر" بثقافة الغربية

الأحد.. "المتفائل" يحتفل بالعام الجديد مع جمهور الإسكندرية

"الرقص بين أهل الدين وأهل السياسة".. كتاب جديد لـ بيجاد سلامة

السبت.. قرعة تسكين الناشرين بمعرض القاهرة للكتاب في دورته الـ51

صفحتنا ع الفيس بوك