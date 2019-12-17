انطلاق فعاليات مشروع "صنايعية مصر" بثقافة الغربية

واصل قصر ثقافة طنطا احتفالاته باليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام.



أكد الدكتور محمد أبو العز ضرورة الحفاظ على اللغة العربية باعتبارها أحد أهم مقومات الهوية العربية والتي حافظت بقوة في حفظ تاريخ الأمة العربية، علاوة على أنها لغة القرآن الكريم، واستطرد بأن للغة العربية الكثير من الوظائف العظيمة، ومنها الاجتماعية والثقافية والنفسية، وطالب منظمات المجتمع المدني بحماية اللغة العربية وعمل الندوات واللقاءات الثقافية للتوعية بأهميتها في حاضرنا ومستقبلنا.



شهد قصر ثقافة غزل المحلة فعاليات الورشة الفنية لطباعة المنسوجات بتقنية الاستنسل، وذلك ضمن مشروع "صنايعية مصر" لتطوير الحرف المصرية، وتفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تستهدف فئة الشباب من سن 18 الى 40 عام لمساعدتهم على بدء مشروعات حرفية صغيرة، والمقرر لها أن تستمر فعالياتها حتى منتصف شهر يناير 2020، فيما تم الإعلان عن جائزة مالية قدرها 8000 جنية تمنح في نهاية الدورة لأفضل فريق عمل.



كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بقرية شرشابة كتاب بعنوان "أعجب الرحلات في التاريخ" للكاتب المصري الشهير أنيس منصور، تضمنت أهم ما جاء في فصول الكتاب من خلال رحلات للعديد من المستكشفين والغزاة والرحالة والمهاجرين حول العالم، فيما أقامت مكتبة محلة أبو علي الثقافية ورشة فنية لتعليم مبادئ التريكو وكيفية عمل نماذج من الشنط بمشاركة مجموعة من الأطفال.