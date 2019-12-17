الباز: الدولة لم تنفق جنيها على منتدى شباب العالم

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الدولة لم تنفق جنيها واحدة من ميزانيتها للإنفاق على فعاليات منتدى شباب العالم.

وأكد خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الإعلامي الأجير محمد ناصر، حاول ترويج الأكاذيب بشأن منتدى شباب العالم، وتساءل: "ماذا لو أنفقت أموال المنتدى على بناء المستشفيات والمدارس؟".

وأضاف "الباز"، أن 16 بنكا و5 شركات كبيرة تكفلوا برعاية منتدى شباب العالم، ومنهم بنك مصر، بنك القاهرة، سي أي بي، كيو إن بي، المصرف المتحدة، بنك التعمير والإسكان، البنك العربي الأفريقي وشركة البركة.