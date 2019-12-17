اليمن وسلوفينيا يبحثان مذكرة التفاهم بشأن نزع الألغام

بحث سفير اليمن غير مقيم في دولة سلوفينيا هيثم شجاع الدين، اليوم مع مدير مركز تعزيز الأمن الإنساني السلوفيني توماس لفرنشك، تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين اليمن والمركز وذلك من خلال اشراك المانحين لتمويل مشاريع المركز في اليمن في مجال نزع الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في اليمن وإعادة تأهيل الأطفال والنساء المتضررين.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المسئول السلوفيني عبّر عن تطلع بلاده لمساعدة اليمن في مجال نزع الألغام وإعادة تأهيل المتضررين منها.