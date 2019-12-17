بعد هجومه على منتدى شباب العالم.. هل يحتاج الأجير محمد ناصر لعلاج نفسي؟

هاجم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الإعلامي الأجير محمد ناصر، والذي حاول على مدار الأيام الأخيرة تشويه منتدى شباب العالم النسخة الثالثة.

وأكد خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن محمد ناصر هو أحد خصوم مصر، لافتا إلى أنه مريض نفسي وبحاجة للعلاج، لأنه أصبح يشكل خطرا على نفسه، لافتا إلى أنه كذب على المصريين، وحاول ترويج الأكاذيب بشأن منتدى شباب العالم.

ولفت "الباز"، إلى أن محمد ناصر تحدث عن الأموال التي أنفقت على منتدى شباب العالم، متسائلا: "ماذا لو أنفقت أموال المنتدى على بناء المستشفيات والمدارس؟".

ورد "الباز"، على جهل محمد ناصر قائلا: "محمد ناصر لو كلف نفسه ودخل على الصفحة الرسمية هيلاقي فيديو فيه الرعاة اللي دفعوا ومولوا المنتدى، واللي وصل عددهم 16 بنكا و5 شركات كبيرة، لكنه جاهل".