أحمد موسى يطالب وسائل الإعلام بالمهنية والموضوعية في التعامل مع مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر ليست لديها مشكلة مع أي وسيلة إعلامية.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" على هامش فعاليات ختام منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن ما يحدث في بعض وسائل الإعلام الدولية خراب وتدمير للدول.



كما طالب مقدم برنامج "على مسئوليتي"، وسائل الإعلام الدولية، بضرورة التعامل مع مصر بمهنية وموضوعية.



وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن قطر لم تنفذ المطالب العربية الـ13.

