الصدر يطالب بوقف الاغتيالات في صفوف المتظاهرين العراقيين

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، السلطات الأمنية يطالب بوقف الاغتيالات في صفوف المتظاهرين، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز العربية.



وناشد الصدر القوات الأمنية حماية العراق من المندسين، لافتًا إلى ضرورة حماية المتظاهرين على سلمية حراكهم.



من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام عراقية إن الكتل النيابية توصلت لاتفاق حول قانون الانتخابات التشريعية.



وقال المصدر إن الكتل اتفقت على أن تكون الدوائر متعددة والترشيح فردي ضمن قانون الانتخابات.



وترأس حسن كريم الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم اجتماعا لرؤساء وممثلي الكتل النيابية، لبحث اللمسات الأخيرة لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب؛ تمهيدًا للتصويت عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.