سيد أبوزيد يكتب: المحامى بالنقض والإدارية العليا

مضى أكثر من ثلاث سنوات على الإصلاح الاقتصادى الذى انطلق فى نوفمبر ٢٠١٦، وتحقق للشعب المصرى ما لم يخطر على بال أحد، كما قال السيد الرئيس، حيث طرحت وزارة التموين ٥٠ ألف طن من السلع التموينية حتى نهاية الشهر الجارى، وتكثيف المعروض من السلع الغذائية فى ٣٥ ألف فرع بقالة، وجمعيتى، ومجمع استهلاكى، بالإضافة إلى ٢٠٠٠ فرع متنقل بالمحافظات، وشهدت المحال إقبالا شديدًا نتيجة خفض السكر إلى ٨٫٥ جنيه، والزيت ١٧ جنيهًا، والدقيق إلى ٦٫٥ جنيه، واللحوم بعد خفض سعر الكيلو إلى ٨٠ جنيهًا بدلا من ٨٥ جنيهًا، وزيادة عدد السلع التى يتم توزيعها على بطاقات التموين ليصل إلى ٢٤ سلعة لإعطاء الفرصة للمواطنين المستفيدين من الدعم الذين يصل عددهم إلى ٧٢ مليون مواطن للحصول على احتياجاتهم من خلال منظومة البطاقات التموينية بالأسعار المخفضة، بالإضافة إلى صرف فارق نقاط الخبز من السلع المخفضة، ومنها العدس بسعر ١٦ جنيهًا للكيلو، والفول بسعر ٩٩٠ قرشًا للعبوة نصف الكيلو، والمكرونة بسعر ٧٢٥ قرشًا للكيلو، والمسلى الصناعى بسعره ١٧٫٢٥ جنيه للعبوة ٨٠٠ جرام، وسبق ذلك فعاليات اليوم الأول للمرحلة العاشرة من مبادرة «كلنا واحد»، التى أطلقتها وزارة الداخلية للمشاركة فى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى ٣٠٪ والتى لاقت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث قامت الإدارة العامة لشرطة التموين، والتجارة بالتنسيق مع ممثلى عدد كبير من السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة، والموردة للمواد الغذائية لإطلاق المرحلة العاشرة لمبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية، وأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، وتوفير الأجهزة الكهربائية، وطرحها بـ٣٢ فرعًا بنسبة تخفيض تصل إلى ١٠٪، وتم توفير الأدوات المنزلية وطرحها بـ١٩٤ فرعًا، وتوفير المفروشات وطرحها بـ١٤٤فرعًا بنسبة تخفيض تصل إلى ٢٠٪، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق، ومنع الظواهر الاحتكارية، والمحافظة على استقرار السلع بالأسواق، وواكب ذلك قيام السيد الرئيس بافتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية والسياحية والخدمية بمحافظة دمياط، من بينها مدينة دمياط للأثاث، ومركز التعليم المدنى وإسكان دار مصر، وعمارات سكنية بقرية دقهلية بمركز الزرقاء، وتطوير ورفع قدرة وكفاءة محطة كهرباء غرب دمياط، والمحطة متعددة الأغراض بالميناء، وفندق خمس نجوم باللسان، وتوسعات محطة مياه الشرب، والصرف الصحى برأس البر، وإنشاء رصيف بحرى جديد بميناء دمياط، وأوضحت دكتورة منال عوض، محافظة دمياط، أن إجمالى الاستثمارات فى دمياط خلال الفترة بين عامى ٢٠١٤ و٢٠١٩ بلغت نحو ٩١ مليار جنيه المنفذ منها حتى الآن بلغت تكلفته ٧٨ مليار جنيه، وجار تنفيذ مشروعات بقيمة ١٣ مليار جنيه، وإجمالى تكلفة مدينة الأثاث بلغ ٣٫٦ مليار جنيه ٢٫٧٠ مليار جنيه تكلفة المدينة، ٩٢٥ مليونًا تكلفة المرافق بها، وبلغت تكلفة مشروع محطة محولات مدينة دمياط للأثاث، والمناطق المحيطة بها ٤٢٨ مليون جنيه، وفيما يتعلق بمشروعات البتروكيماويات تمت إضافة خطى إنتاج ضمن توسعات مصنع موبكو، ليرتفع عدد الخطوط بالمصنع لثلاثة خطوط بإجمالى ٣٤ مليار جنيه، أما محطة توليد كهرباء غرب دمياط ٢، والتى تقام على مساحة ٨٥ فدانًا تضم مرحلتين، المرحلة الأولى بتكلفة ٥٫٨٤ مليار جنيه، والمرحلة الثانية بتكلفة ٣٫٩٧ مليار جنيه، ويتم العمل بالمرحلتين بتكنولوجيا التبريد بالهواء لتوليد طاقة كهربائية، كما أضافت أن أجمالى عدد مشروعات مياه الشرب يبلغ ٢٠ مشروعًا بتكلفة تقدر بحوالى مليار جنيه، أما قطاع الصرف الصحى فيضم ٥٠ مشروعًا بإجمالى تكلفة تقدر بنحو مليارى جنيه تم تنفيذ ٢٧ مشروعًا بتكلفة ١٫١ مليار، وجار تنفذ ٢٢ مشروعًا بتكلفة ٩٦٨ مليونًا، وإجمالى مشروعات الطرق بالمحافظة بلغت ١٧ مشروعًا بإجمالى تكلفة ٥١٢ مليون جنيه، وجار إنشاء ٧ مشروعات بإجمالى تكلفة ١٦٤ مليونًا، أما مشروعات الإسكان بالمحافظة فالدولة قدمت عددًا من مشروعات الإسكان (اجتماعى، واستثمارى، ومجمعات عمرانية جديدة) بإجمالى ٨٠١ عمارة ضمت ١٩ ألفًا، ٤٥٤ وحدة سكنية بتكلفة بلغت ٦٫٩ مليار منها ١٥٤ عمارة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعى، أما بخصوص مشروعات تطوير المنطقة العشوائية وغير الآمنة، فجار تطوير مشروع منطقة شمال، وجنوب الصيادين بمدينة راس البر آخر منطقة غير آمنة بدمياط بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، وبانتهاء العام الجارى ٢٠١٩ سيتم إعلان دمياط محافظة خالية من العشوائيات.

وأوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن ما تم إنجازه من مشروعات بدمياط، وتم افتتاحه، تم تنفيذه بواسطة ٤١ شركة مصرية مدنية وطنية يعمل بها أكثر من ١٥ ألف مهندس، وفنى، وعامل، وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتوجت هذه الجهود بإطلاق ٣ مبادرات رئاسية لدعم الصناعة، والعقارات بمشاركة البنك المركزى المصرى بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه للأنشطة الصناعية، وإعفاء المصانع المتعثرة من فوائد الديون، ٥٠ مليارًا للإسكان المتوسط، والمبادرة الأولى تخص الأنشطة الصناعية القائمة التى تسعى إلى التوسع، والتطوير أو إقامة صناعات جديدة مع إعطاء الأولية للصناعات التى تساهم فى تقليل الاستيراد، أما المبادرة الثانية فكما أشار طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أن البنك، والبنوك ستوفر ١٠٠ مليار جنيه للقطاع الصناعى، وأن وزارة المالية، والبنك المركزى سيتحملان فرق التكلفة، وأوضح أن هناك ٥١٨٤ مصنعًا متعثرًا لديها قضايا مع بنوك، وأن البنك المركزى سيتوجه للبنوك بإعفاء هذه المصانع من ٣١ مليار جنيه فوائد متراكمة عليها، كما ستتم إزالتها من القوائم السلبية للبنك المركزى، ولو قامت هذه الشركات بسداد أول ٥٠٪ من أصل الدين، يتاح لها الاقتراض مرة أخرى، وأوضح أن أصل ديون هذه الشركات ٦ مليارات جنيه، أما المبادرة الثالثة فتتعلق بتمويل وحدات الإسكان الاجتماعى للأسر المتوسطة، وتتضمن الشقق حتى مساحات ١٥٠ مترًا، والتقسيط على ٢٠ سنة، وقد لاقت هذه المبادرات، خاصة مبادرة الـ ١٠٠ مليار لدعم الصناعة، إشادة دولية وداخلية، حيث اهتمت وكالة «بلومبرج الأمريكية» بإطلاق مصر مبادرة دعم الصناعة المحلية بـ١٠٠ مليار جنيه، وقالت إن هذه المبادرة تأتى مع سعى مصر لتدعيم نمو القطاع الخاص فى المرحلة المقبلة من برنامجها لإحياء الاقتصاد، وأشارت الوكالة إلى أنه بموجب الخطة الجديدة فإن المصانع التى لديها مبيعات أقل من مليار جنيه ستكون قادرة على تأمين قروض بفائدة مخفضة ١٠٪، ووصفت الوكالة هذه الخطوة بأنها أحدثت دفعة من قبل الحكومة المصرية لتعزيز التنافسية، والنمو فى القطاع الخاص، والذى يعد عنصرًا رئيسيًا فى المرحلة المقبلة من البرنامج الاقتصادى الذى تم إطلاقه فى ٢٠١٦ مع تخفيض قيمة الجنيه، ورحب عدد كبير من رجال الصناعة والأعمال بهذه المبادرة، حيث رحب محمود سراج، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بهذه المبادرة، مؤكدًا أن هناك اهتماما خاصا من الدولة بالصناعة بما لها من تأثير واضح على الصادرات، وتوافر الإنتاج، وإتاحة فرص عمل جديدة، وسبق أن أقرت مؤخرًا ما يسمى برنامج دعم الصادرات، وهو يمثل خطوة جيدة على طريق تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لصادرات مصر لتسجل ٥٥ مليار دولار فى ٥ سنوات من الآن، وجدير بالذكر أن وزارة الصناعة والتجارة قدرت عدد المصانع المتعثرة بـ٨٧٢ مصنعًا، طبقا لما أكده مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة، وأن ظاهرة المصانع المتعثرة استرعت انتباه السيد الرئيس الذى طالب مجلس الوزراء بضرورة إعداد حصر شامل لها، وحل مشكلاتها، وإزالة العوائق التى تحول دون إعادة فتحها، وإنشاء مصانع جديدة، وتشجيع المستثمرين على افتتاح شركات، ومصانع تحقق طفرة فى الإنتاج، وتخلق فرصًا للعمل، ومن أبرز المصانع التى توقفت مصنع حديد أبوزعبل، ومصنع وستيكو، وهو من أكبر مصانع تصنيع الأثاث فى مصر، والجيزة للملابس الجاهزة، ومصنع طنطا للكتان والزيوت، ومصنع مصر للألبان، وتنفيذًا لتعليمات السيد الرئيس تم تدشين شركة مصر لرأس المال المخاطر التى تستهدف إلى تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى، ويساهم مركز تحديث الصناعة وشركة أيادى وبنك الاستثمار القومى، وصندوق تحيا مصر، ويصل قيمة رأسمال الشركة ١٥٠ مليون جنيه لحل مشكلات هذه المصانع، وبالفعل تمت إعادة تشغيل عدد من المصانع المتعثرة، حقا إنها لحظة حقيقية لجنى ثمار الإصلاح، وإلى التقدم والعمار، وحققنا ما لم يخطر على بال أحد.