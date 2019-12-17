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سياسي

أبوشقة وقيادات بيت الأمة يقدمون واجب العزاء في وفاة أحمد عودة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:42 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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حرص المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تقديم واجب العزاء في القطب الوفدي أحمد عودة الرئيس الشرفي لحزب الوفد، والمقام في مسجد الرحمن الرحيم بمدينة نصر.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من قيادات وأعضاء بيت الأمة من مختلف المحافظات وكان منهم النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، وطارق سباق، والكاتب الصحفي عبدالعزيز النحاس، والمهندس حسين منصور والدكتور ياسر الهضيبي، نواب رئيس الحزب، والكاتب الصحفي طارق تهامي، وكاظم فاضل، سكرتيري عام مساعد، واللواء سفير نور، وجمال شحاتة، وإبراهيم الشريف وهاني سري الدين، وعصام الصباحي، أعضاء الهيئة العليا، ومواهب الشوربجي، رئيس اتحاد المرأة الوفدية.

وحضر لتقديم واجب العزاء النائب الوفدي محمد مدينة، والنائب الوفدي هاني أباظة، والنائب محمد عبده، والنائب الوفدي اللواء سعد الجمال، وطاهر أبوزيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق، وسامح عاشور، نقيب المحامين، والنائب أحمد السجيني، وعدد كبير من الشخصيات العامة والمحامين والمستشارين من زملاء وتلاميذ الراحل.

وتلقى الدكتور محمد أحمد عودة النجل الأكبر للراحل واجب العزاء من المعزين.

ورحل عن عالمنا القطب الوفدي أحمد عودة يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض.

ولُقب القطب الوفدي الراحل بشيخ المحامين، وشارك في تكوين أسرة المحامين بشبرا فى عام 1965، وكان رئيسًا لأسرة شبرا وروض الفرج حتى 1981، ونجح عضوا بنقابة القاهرة الفرعية عام 1976 حتى 1980 وشغل أمانة الصندوق لعامين.

شارك في الدفاع متطوعًا منتدبًا من النقابة في قضايا سياسية كبرى منها قضايا الجهاد والتكفير والهجرة وقضايا مظاهرات 17 و18 يناير 1977، وشارك في الدفاع عن الشرعية بالنقابة العامة في أزمتها مع حكومة السادات في عامي 1980\1981 وناضل خلف المجلس الشرعي حتى عاد إلى موقعه بعد الحكم بعدم دستورية القانون 125 سنة 1981.

دخل مجلس النقابة العامة للمحامين عضوًا من 1985 حتى 1991 وشغل أمانة الصندوق في تلك الفترة، كما أسهم متعاونا مع مجلس النقابة العامة في بناء مقره. والفقيد هو أحد مؤسسي حزب الوفد عقب عودته عام 1984، وظل عضوًا بهيئته العليا لمدة 20 عاما، وكان واحدا من تلاميذ الزعيم مصطفى النحاس.
أبوشقة وقيادات بيت الأمة يقدمون واجب العزاء في وفاة أحمد عودة
أبوشقة وقيادات بيت الأمة يقدمون واجب العزاء في وفاة أحمد عودة
أبوشقة وقيادات بيت الأمة يقدمون واجب العزاء في وفاة أحمد عودة
أبوشقة وقيادات بيت الأمة يقدمون واجب العزاء في وفاة أحمد عودة
أبوشقة وقيادات بيت الأمة يقدمون واجب العزاء في وفاة أحمد عودة
أبوشقة وقيادات بيت الأمة يقدمون واجب العزاء في وفاة أحمد عودة
أبوشقة وقيادات بيت الأمة يقدمون واجب العزاء في وفاة أحمد عودة
أبوشقة وقيادات بيت الأمة يقدمون واجب العزاء في وفاة أحمد عودة
أبوشقة وقيادات بيت الأمة يقدمون واجب العزاء في وفاة أحمد عودة
أبوشقة وقيادات بيت الأمة يقدمون واجب العزاء في وفاة أحمد عودة

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