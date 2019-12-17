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حوادث

حجز شاب تحرش بالفتيات في السلام

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:42 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام الجزئية بحجز شاب يتحرش بالفتيات في منطقة السلام بدائرة القسم، لحين ورود التحريات الأمنية.

تلقى مأمور قسم شرطة السلام عدة بلاغات من فتيات مقيمات بدائرة القسم، مفادها تحرش شاب بهن أثناء سيرهن بالقرب من محل سكنهم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أسامة. ز"، 29 سنة، عاطل، ومسجل في قضيتي سرقة ومقيم بذات المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم، وبسؤاله أقر بارتكابه وقائع التحرش، وحرر المحضر اللازم رقم "5634" وتولت النيابة التحقيقات.

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