الباز يكشف: ماذا تستفيد مصر من منتدى شباب العالم؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن منتدى شباب العالم، رسم صورة حقيقية لمصر أمام العالم، مشيرا إلى أن هذه الصورة تدفع المستثمرين للمشاركة بأموالهم في مصر، والتي تتمتع حاليا باقتصاد رابح.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن مصر الآن لا تستجدي المستثمرين، ولكن هم من سيحرصوا على المجيء إلى هنا والاستثمار في هذا البلد المستقر.

وأكد "الباز"، أن كره وتدليس أعداء الوطن بشأن جدوى منتدى شباب العالم يعكس مدى نجاحه، وتحقيقه لأهدافه، متابعا: "منتدى شباب العالم النسخة الثالثة من أكثر الفعاليات التي نظمتها مصر وواجهت إساءات".

وواصل: "أعداء الوطن عاوزين دايما مصر تكون غير مستقرة، لأن طول ما هي مستقرة فرصتهم في العودة مرة أخرى صعبة".