غضب بسبب مشاركة طارق رمضان فى ندوة بمونبلييه

اندلعت موجة من الاعتراضات الشعبية فى فرنسا ضد طارق رمضان، الباحث الإخوانى، حفيد حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية، بعد إعلانه المشاركة فى ندوة بعنوان «معنى الاختبارات.. المحاكمات الشخصية والجماعية»، المقررة إقامتها فى مسجد «السيدة عائشة» بمدينة مونبلييه الفرنسية، يوم ٢٨ ديسمبر الجارى.

وأعلنت تنظيمات وجمعيات ناشطة فى مجال حقوق المرأة عن اعتراضها على تنظيم «حفيد البنا» مثل هذه الندوة، خاصة أنه متهم فى العديد من قضايا الاغتصاب والعنف الجنسى، كما أنه حصل على إطلاق سراح مشروط من القضاء الفرنسى لحين استكمال التحقيقات.

وتعد هذه المرة الثانية فى غضون أسابيع قليلة التى يحاول فيها «حفيد البنا» تبييض وجهه من الاتهامات التى يواجهها والعودة للظهور كـداعية إسلامى، بعدما نظم ندوة مدفوعة الأجر، أقيمت فى مدينة سان جيرمان لى كوربيل الفرنسية، نهاية نوفمبر الماضى، للحديث عن كيفية مواجهة «الإسلاموفوبيا». وقرر «رمضان» أن يكون حضور ندوته المقبلة مجانًا، فى محاولة لإحياء شعبيته، واستغلال الحدث من أجل الدفاع عن نفسه.

وهاجم رواد موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» فى فرنسا ندوة «حفيد البنا»، وكتب أحدهم: «هذه هى ثقافة الاغتصاب!»، فيما انتقد آخر الدخول المجانى إليها، معتبرًا أنها محاولة لتوفير غطاء شعبى يسمح بإعادة ظهور «رمضان».

وكتب «MEHDI AIFA»، الذى يعيش فى مدينة «ليون» الفرنسية، على حسابه: «يدعوك مسجد عائشة» إلى التأمل الشخصى، تحت عنوان (معنى الاختبارات.. المحاكمات الشخصية والجماعية)، وهو مؤتمر يعقده المغتصب طارق رمضان، فهو سوف يشرح لنا معاناته إذن، ويغرق فى شعوره بأنه ضحية». وأعرب صاحب حساب «Sunflower» عن غضبه من عقد مثل هذه الندوة، قائلًا: «حفيد مؤسس الإخوان المغتصب كان موظفًا فى قطر، يتقاضى ٣٥ ألف يورو فى الشهر، وها هو الآن يبشر بهدوء بعودته ومحاولته الإفلات من العقاب فى فرنسا، على مرأى ومسمع من الجميع.. يجب البحث عن السبب الذى يجعل هذا الخطأ يحدث!». وكتب «Rebeccah Glazer»: «رمضان يضاعف من ظهوره فى متاجر بيع الكتب والمساجد، لكن ماذا عن مرضه الخطير الذى منعه من البقاء فى السجن؟، هل لا يمنعه من الذهاب إلى محاولات الظهور كواعظ؟».