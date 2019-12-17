المنيا 2001 يحقق فوزًا على مغاغة بخماسية نظيفة بدوري المنطقة

حقق فريق المنيا مواليد2001 اليوم الثلاثاء، فوزا على فريق نادي مغاغة بخمسة أهداف نظيفة ضمن مباريات دوري المنطقة هذا الموسم.



جاءت المباراة والتي أقيمت بملعب المنيا الجديدة، قوية وتمكن خلالها لاعبي المنيا من فرض سيطرتهم وتحقيق الفوز، ليرتفع رصيد الفريق إلى 15 نقطة.



ويقود فريق المنيا 2001 كل من الدكتور عُمر احمد مديرا فنيا، وأسامة عبد الحكيم مدرب عام، ومحمد عمر مدرب، والدكتور هشام عبد الحميد ومحمد يسري مدربي حراس المرمى، والدكتور محمد صلاح، والدكتور محمد عباس أخصائي علاج طبيعي، والدكتور عصام طلعت، والدكتور احمد عمر مدربي أحمال، وحازم جمال مدير إداري، والدكتور يحي كامل مدير قطاع الناشئين، تحت إشراف هاني صدقي عضو مجلس الإدارة.