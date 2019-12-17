مسئول سابق بـ"الإرهابية": الغباء هو القائد الأول لـ"الإخوان"

هاجم محيى عيسى، القيادى السابق بالجماعة الإرهابية، جماعة الإخوان وعناصرها الهاربين خارج البلاد، عقب الحملات التى شُنت على الصحفى المقرب من الجماعة سليم عزوز، بسبب إذاعته برنامج «الشهادة» عبر شاشة «الجزيرة» القطرية، والذى يتضمن شهادات تكشف فشل الجماعة فى الفترة التى تلت ٢٥ يناير حتى ثورة ٣٠ يونيو.

وقال «عيسى»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أمس، إن «الإخوان» كانت تدعى تميزها بكونها جماعة تربوية دعوية، لكنها الآن فقدت هاتين الصفتين، وبات الغباء قائدها والمتحكم الأول فيها، وأصبحت فى نزعها الأخير ولن تعود أبدًا، مشيرًا إلى أنه أصبح عدوًا جديدًا اكتسبته الجماعة.



وكشف عن تلقى لجان الجماعة الإرهابية تعليمات من القيادات بشن هجوم لا أخلاقى على «عزوز»، وكل من أدلى بشهادة تخالف رأى «الإخوان»، مشيرًا إلى أن المدافعين عن المعزول مرسى يضعونه فى منزلة الصحابة، متسائلًا: «هل مرسى وجماعته قد ارتقوا فوق الصحابة وصاروا ملائكة، هل يعتقدون أنهم شعب الله المختار؟».

وقال إن «الإخوان» لم تعترف بأى خطأ من أخطائها، موجهًا رسالة إلى جهابذة الجماعة من لجانهم، قائلًا: «فليقل أحد جهابذة الإخوان من لجانهم متى أخطأ الإخوان ومتى اعترفوا وقاموا بالمراجعة؟».

وتسود حالة من الغضب بين أوساط الجماعة الإرهابية بسبب استمرار برنامج «الشهادة» الذى يُقدمه «عزوز».