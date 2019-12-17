السيسي يوجه رسالة لقادة العالم في الجلسة الختامية لمنتدى الشباب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى قادة العالم أجمع، وذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.



وقال السيسي في رسالته: "استمعوا إلى شبابكم، شاركوهم أفكارهم وأحلامهم، أعطوهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، حلقوا في سمائهم عاليًا، اجعلوهم سباقين لا تابعين، سلحوهم بخبراتكم وإيمانكم بهم، لا تتركوهم فريسة لمن يقتات بطموحهم ويستخدمهم أداة لنشر العنف والكراهية، املأوا قلوبهم بالأمل والحرية والدعم الذي لا نهاية، له افتحوا لهم أبواب الثقة، واعطوهم مفاتيح القيادة فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم".