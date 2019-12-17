اليوم.. الأنبا يؤانس يترأس تسبحة كيهك بـ"عذراء أرض الجولف"

يترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، صلوات تسبحة كيهك بكنيسة السيدة العذراء مريم أرض الجولف بمصر الجديدة.



ويختتم صلوات التسبحة بالقداس الإلهي صباح غد، بحضور كهنة وشمامسة الكنيسة، وعدد كبير من الأقباط الذين يحرصون على حضور التسبحة برئاسة نيافته سنويًا.



على صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.