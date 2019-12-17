في لفتة إنسانية.. السيسي يرافق أول طيارة بدون ذراعين لمقعدها بعد تكريمها

في لفتة إنسانية، رافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، جيسيكا كوكس أول طيارة بدون ذراعين، بعد تكريمها على منصة منتدى شباب العالم ضمن النماذج التى تميزت فى مجالات مختلفة.

جيسيكا كوكس مثال حى للإرادة والمثابرة، فولدت دون ذراعين إلا أنها رفضت أن تعيقها أى إعاقة جسدية عن تحقيق أحلامها، وأصبحت أول قائد طيران فى العالم دون ذراعين.

وصمم الرئيس السيسي على مرافقة "جيسيكا" حتى النزول إلى مقعدها، لإهدائها التكريم، وهو ما حاز على إعجاب الحاضرين للحفل الختامي لمنتدى شباب العالم.