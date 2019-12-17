اتفاق بين حكومة السودان و"جناح عقار" لمعالجة القضايا الإنسانية

وقعت الحكومة السودانية، و"الحركة الشعبية - شمال - جناح مالك عقار" عضو في الجبهة الثورية، والوساطة من دولة جنوب السودان، على اتفاق إطاري، لمعالجة القضايا الإنسانية، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب السودان).



وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان الثلاثاء، أن الاتفاق وقعه عن الحكومة السودانية الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، وعن "الحركة الشعبية - شمال" رئيسها مالك عقار، وعن وساطة جنوب السودان، مستشار رئيس دولة الجنوب للشئون الأمنية توت قلواك.



وقال ياسر عرمان نائب رئيس "الحركة الشعبية - جناح عقار"، في تصريح صحفي، إنه وفقا للاتفاق سيتم تكوين لجنة مشتركة لتقدير الاحتياجات الإنسانية، وتوفير المعونات وفتح المعابر وتحديد المسرات لتوصيل الاحتياجات الإنسانية للمتأثرين بالحرب في تلك المناطق.



أضاف أن الاتفاق ينص على تكوين آليات لمراقبة وتنفيذ وقف العدائيات في المناطق التي تسيطر عليها الحركة في جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق.



وأوضح أنه تم تحديد جدول زمني لتنفيذ الاتفاق يبدأ خلال أسبوع من الآن، وستكون هناك لجان في الخرطوم وكادقلي (عاصمة ولاية جنوب كردفان) للتنفيذ.