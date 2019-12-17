بالأسماء.. "87" كنيسة تقنن أوضاعها للطوائف الثلاث خلال الشهر الجاري

نشرت الجريدة الرسمية الثلاثاء، قرارًا حمل رقم 44 لعام 2019 الصادر من مجلس الوزراء من خلال لجنة تقنين أوضاع الكنائس التابعة للمجلس بشأن تقنين أوضاع 37 كنيسة و50 مبنى خدمي للطوائف المسيحية الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) بإجمالي 87 كنيسة ومبني ، خلال شهر ديسمبر الجاري .



وتخطى عدد الكنائس التي حصلت على تقنين أوضاع حتى الوقت الراهن أكثر من 1300 كنيسة ومبني كنسي، تم تقنين أوضاعهم على مدار عامين منذ بداية عمل لجنة تقنين أوضاع الكنائس التابعة للوزراء.



وتستمر أعمال المعاينة بالمحافظات المختلفة لمواصلة تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة بمحافظات مختلفة للكنائس المسيحية الثلاث؛ حرصًا من اللجنة على الإسراع في تقنين هذه الكنائس.