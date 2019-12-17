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عالم

إصابات في أوكرانيا إثر احتجاجات مناهضة لتملك الأراضي الزراعية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:55 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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أصيب عدد من المحتجين الأوكرانيين إثر مناوشات مع قوات الأمن في العاصمة كييف بعد اندلاع تظاهرات مناهضة لخطط تسمح ببيع الأراضي الزراعية.

وذكرت قناة يورونيوز، الثلاثاء، أن هناك مقترحًا أوكرانيًا يعتزم السماح للمواطنين في البلاد والأجانب بتملك الأراضي الزراعية، حيث تمتلك أوكرانيا (سلة خبز أوروبا) حوالي 32.5 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، أي ضعف مساحة فرنسا.

وأضافت القناة أن آلاف المواطنين الأوكرانيين احتجوا اليوم أمام برلمان بلادهم على هذا المقترح، أنه يمكن للأراضي الزراعية داخل أوكرانيا أن تُستأجر فقط إلا أنه لا يمكن تملكُها حتى الآن.

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