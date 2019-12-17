السيسي للشباب المصري: "رهاني عليكم رابح دائما وثقتي بكم لا حدود لها"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير للشباب المصري الذي ساهم في تنظيم مؤتمر شباب العالم.

وقال الرئيس في كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ، "أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان لشباب مصر"، مضيفا: "رهاني عليكم دائما رابح، وثقتي بكم لا حدود لها".

واستطرد السيسي، موجها حديثه للشباب: "دائما ما تبهروني بما تبذلوه من أفكار وجهود كبيرة، جعلت لمنتدى شباب العالم صبغة خاصة، فشكرا لكم شباب مصر".