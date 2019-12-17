ننشر تحقيقات النيابة مع 16 متهما بالإتجار في البشر

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة غدا، لمرافعة الدفاع في اتهام 16 شخصا بينهم "محمد.ع" نائب مدير أحد البنوك الكبرى، و"محمد أ. ش" مدير إقليمي لفروع وجه بحري والقناة بمصرف أبو ظبي الإسلامي وحاليا مدير عام الفروع والمشرف على القطاع المصرفي بأحد البنوك، و14 آخرين، بتكوين جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين للخارج والإتجار بالبشر.



وحصلت "الدستور" على نسخة من أمر الإحالة ونص التحقيقات في القضية رقم 20 لسنة 2019 حصر تحقيق أموال عامة، التي كشفت قيام المتهمين بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها واستقطاب المهاجرين المهربين، من خلال اصطناع المستندات اللازمة للتهريب وتقديمها إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمين أنهم أزواج بعضهن لتسهيل استخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تتراوح بين 120 إلى 130 ألف جنيه عن المهاجر.



وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين بأن دبروا انتقال (شادية إبراهيم عبد الحميد والطفلة ملك السيد محمد) بطريق غير مشروع إلى دولة سويسرا، وتنفيذا لذلك استخرجوا وثيقتي سفر مزورتين لهما وتأشيرات دخول تلك الدولة، زاعمين أن والد المهاجرة الثانية متوفي، فصدرت تأشيرات دخول الدولة بناء على ذلك، ومكنوا المهاجرتين من الانتقال للدولة المستهدفة مقابل حصولهم على مبلغ 120 ألف جنيه، حال كون الجريمة ارتكبت من جماعة إجرامية منظمة، وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها وكانت الجريمة ذات طابع عبر وطني حيث ارتكبت في مصر، وكان لها تأثير علي دولة سويسرا، وكون المهاجرة الأولي أمرآة والثانية طفلة.



كما كشف قرار الإحالة عن اشتراك المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية منسوبة زورا لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وهي وثيقة زواج، واستعمالها بأن قدموها إلي سفارة دولة سويسرا محتجين بما ورد بهما من بيانات مع علمهم بتزويرهما، وكذلك تزوير وثيقة زواج رسمية منسوبة زورا لمحكمة فاقوس الابتدائية.



كما أشار قرار الإحالة إلى أن المتهمون شرعوا في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجر محمد أحمد كامل بطريق غير مشروع إلى دولة سويسرا وتنفيذا لذلك شرعوا في استخراج وثيقة سفر مزورة له وهي تأشيرة دخول تلك الدولة زاعمين كونه متزوجا من المدعوة رنا إبراهيم محمد.



واستمعت النيابة العامة إلى أقوال إيمان عبد الوهاب السيد، ربة منزل، التي أكدت أن ضيق الحال دفعها للسفر خارج البلاد فلجأت إلى شقيقها المتهم الثالث بالقضية الذي أخبرها بأنه على علاقة ببعض الأفراد الذين بإمكانهم مساعدتها في السفر وأعد لها جميع الأوراق اللازمة وطلب منها الحضور لأحد السفارات لمقابلة المتهم السابع والادعاء بوجود رابطة زوجية بينهما والتقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول الدولة على هذا الأساس وقدم المتهم الخامس جميع الأوراق بنفسه وكان برفقته المهاجرة نورهان محمد، ورافقتهما داخل مكتب إصدار التأشيرات إلا أن طلبها بالحصول على التأشيرة قوبل بالرفض.