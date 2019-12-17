بـ"حضن أبوي".. الرئيس السيسي يحقق أمنية الطفل زين

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعض النماذج الشبابية المتميزة في منتدى شباب العالم، والمنعقد في مدينة شرم الشيخ.

وفي لفتة إنسانية من الرئيس السيسي، احتضن الطفل زين متحدث السرطان، واستطاب لطلبه وتحقيق أمنيته بصعود أسرته على المسرح وتكريمهم.

والتقطت أسرة الطفل زين الصور التذكارية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما أشاد به الشباب الحاضرين للحفل الختامي لمنتدى شباب العالم.

وفي لفتة رائعة وقف كل الحضور لتحية أسرة زين.