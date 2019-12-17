وفاة شقيقة مرتضى منصور

توفيت، اليوم الثلاثاء، شقيقة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حسبما أعلن المركز الإعلامي لنادي الزمالك.



ومن المقرر أن يتم الدفن غدًا الأربعاء بمدافن الأسرة بقرية بشالوش مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وتؤدي صلاة الجنازة بمسجد المتولي الكبير.



وكان مرتضى منصور قد عقد جلسة مع لاعبي الزمالك ظهر اليوم، وتلقى خلال الساعات الماضية خبرًا صادمًا بوفاة شقيقته.