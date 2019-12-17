ضبط كشافات وألعاب نارية بدون شهادة السلامة بإيطاليا

قالت شرطة الجرائم المالية الإيطالية (جوارديا دي فينانزا)، الثلاثاء، إنه تم مصادرة الملايين من كشافات عيد الميلاد وأكثر من 250 كيلوجراما من الألعاب النارية بدون شهادة السلامة اللازمة.



وفي بيان اليوم، قالت الشرطة الإيطالية، إن كشافات عيد الميلاد صودرت من متجرين تديرهما منظمتان صينيتان إحداها في الجزء الشرقي من روما والأخرى في مدينة تيفولي القريبة.



وقالت الشرطة، إن هناك خطرا يتمثل في أن الكشافات، التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون يورو (1.1مليون دولار)، يمكن أن تتعطل، وتتسبب في دوائر قصيرة أو حرائق.



وصادرت الشرطة الألعاب النارية في ميلانو بعد قيام مسئولين من شرطة (جوارديا دي فينانزا)، بالبحث على شبكة الإنترنت عن عروض بيع مشبوهة.