"الرقص بين أهل الدين وأهل السياسة".. كتاب جديد لـ بيجاد سلامة

يصدر قريبًا للكاتب الصحفي بيجاد سلامة كتاب «الرقص بين أهل الدين وأهل السياسة» عن دار "الهالة للنشر والتوزيع" لصاحبتها الأستاذة هالة البشبيشي.

ويقول بيجاد سلامة عن مضمون الكتاب في البيان الصحفي الصادر عن دار النشر منذ قليل: "حاولت أن أتحدث عن العلاقة الوثيقة، والتى تضع الرقص في منطقة وسطى بين الدين والسياسة، وعن كيفية تعامل رجال الدين ورجال السياسة قديمًا وحديثًا مع الرقص".أما عن بيجاد سلامة فهو حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، ويعمل سكرتير تحرير بجريدة الدستور، له العديد من الإصدارات منها فريد الأطرش ملك العود "حياته وأغانيه"، وردة "حياتها وأغانيها"، محمد عبدالوهاب موسيقار الأجيال وقيثارة الشرق "حياته وأغانيه"، عبد الحليم حافظ العندليب "حياته وأغانيه"، أم كلثوم كوكب الشرق "حياتها وأغانيها"، ثق في ذاتك تحقق النجاح، كيف توظف الذكاء، التأجيل سر الفشل، مهارات الاتصال الفعال، صدق أو لا تصدق "واقع.. أغرب من الخيال"، اليوجا وسيلة ترويض العقل.