السيسي مشيدا بالطفل زين "قاهر السرطان": مثال عظيم على الإرادة والصبر والقوة

اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الطفل زين قاهر السرطان، معه على المنصة أثناء إلقاء كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.

وقال الرئيس قبل إلقاء كلمته، "قبل ما أبدأ أحب أوجه التحية لزين، فهو مثال عظيم على القوة والإرادة والصبر، ربنا يخليه ويديه الصحة".

يشار إلى أن الطفل الزين قد شارك في بداية منتدى شباب العالم، وروى قصته مع مرض السرطان وكيف تمكن من التغلب عليه 4 مرات.