السيسي يكرم النماذج الشبابية المتميزة في منتدى شباب العالم (صور)

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعض النماذج الشبابية المتميزة في منتدى شباب العالم، والمنعقد في مدينة شرم الشيخ.

ومن الشباب الذين كرمهم الرئيس السيسي، راتشى أنان من دولة الهند، وتعمل فى مشاريع لمجتمع المدنى، وأحمد هشام رضوان، الفائز بالمركز الأول فى المبادرة الأفريقية للعمل على تطوير الألعاب والتطبيقات، وكذلك على أبو النصر، فائز بالمركز الثانى مكرر مشروع تطوير الألعاب الرقمية، وذلك خلال حفل ختام المنتدى.

ومن المكرمين أيضًا الطفل جوشوا بيكفورد، وستيفين أوساوارو، ونور حسين، والمخرج خالد جلال، والطفل زين يوسف متحدي السرطان.