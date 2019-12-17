تفاصيل خطة طرح الأصول غير المستغلة خلال عام ٢٠٢٠

تطرح وزارة قطاع الأعمال العام خلال الشهر المقبل محفظة ضخمة من الأصول غير المستغلة في إطار العمل على توفير التمويل اللازم لتطوير الشركات وسداد الديون.



وترصد "الدستور" أبرز 5 معلومات عن خطة طرح الأصول غير المستغلة في قطاع الأعمال.



- تمثل حجم الأصول وفقا لما تم الإعلان عنه من وزارة قطاع الأعمال حوالي 250 أصل غير مستغل.

- تمتلك الشركة القابضة للغزل والنسيج أكبر حجم من الأصول غير المستغلة تتمثل في أراضي منتشرة بين المحافظات عبر شركاتها التابعة.

- أجرت وزارة قطاع الأعمال تغيير لـ182 أصل في النشاط الخاص بها حيث تم تحويلها من صناعي إلى سكني.

- دخلت بعض الأصول في تسوية مديونيات مع بنك الاستثمار القومي وبنك مصر ووزارة البترول.

- تمثل هذه الأصول حجم ضخم للغاية من الأراضي الغير مستغلة ومقارات بعض الشركات التي سيتم دمجها.