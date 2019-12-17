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الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 الموافق 20 ربيع الثاني 1441
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اقتصاد

تفاصيل خطة طرح الأصول غير المستغلة خلال عام ٢٠٢٠

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:46 م
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي
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تطرح وزارة قطاع الأعمال العام خلال الشهر المقبل محفظة ضخمة من الأصول غير المستغلة في إطار العمل على توفير التمويل اللازم لتطوير الشركات وسداد الديون.

وترصد "الدستور" أبرز 5 معلومات عن خطة طرح الأصول غير المستغلة في قطاع الأعمال.

- تمثل حجم الأصول وفقا لما تم الإعلان عنه من وزارة قطاع الأعمال حوالي 250 أصل غير مستغل.
- تمتلك الشركة القابضة للغزل والنسيج أكبر حجم من الأصول غير المستغلة تتمثل في أراضي منتشرة بين المحافظات عبر شركاتها التابعة.
- أجرت وزارة قطاع الأعمال تغيير لـ182 أصل في النشاط الخاص بها حيث تم تحويلها من صناعي إلى سكني.
- دخلت بعض الأصول في تسوية مديونيات مع بنك الاستثمار القومي وبنك مصر ووزارة البترول.
- تمثل هذه الأصول حجم ضخم للغاية من الأراضي الغير مستغلة ومقارات بعض الشركات التي سيتم دمجها.

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