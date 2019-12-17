تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم، تراجعا بمقدار قرش بنهاية التعاملات، طبقا لنشر أسعار البنك المركزي، وسجل السعر طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.



وطبقا لآخر تحديث.. تراجع سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر البنك الأفريقي الدولي بمقدار قرش واحد ليسجل 99ر15 جنيه للشراء و09ر16 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس.. تراجع الدولار بمقدار ثلاثة قروش قياسا بسعر الأمس ليسجل 97ر15 جنيه للشراء و07ر16 جنيه للبيع في حين استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 15،98جنيه للشراء و16،08جنيه للبيع.

كما استقر الدولار في البنك الأهلي اليوناني ليسجل 16 جنيها للشراء و16،10 جنيه للبيع فيما استقر في المصرف المتحد ليسجل 15،98 جنيه للشراء و16،08 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأمريكية وتراجع الطلب عليها انخفض سعرها.

