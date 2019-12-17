جنايات المنيا تقضي بالسجن المشدد 3 سنوات على متهمين

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعد الدين حسن سرحان، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهمين بينهما محامي بالسجن المشدد ثلاث سنوات، غيابيا، لاشتراكهما مع موظف عمومي في تزوير محرر رسمي حكم قضائي بالاتفاق مع سكرتير بمحكمة مغاغة.



وقال مصدر قانوني، إن المحكمة أصدرت حكمها على المتهمين "ت- م-ت" محامي، و"أ- ص-س" غيابيا بالسجن المشدد ثلاث سنوات، لاشتراكهما مع "س- م-أ" موظف عمومي، سكرتير جلسة، محكوم عليه سابقا بالسجن عشر سنوات، في قضية تزوير محرر رسمي وهو منطوق الحكم الصادر في الجنحة رقم 2439 لسنة 2006 جنح مغاغة، بطريق الاصطناع وجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة على خلاف الحقيقية على غلاف القضية سالفة الذكر.



كما أن المتهم الأول بصفته محامي قام بتغير حقيقة بيانات مساحة الأرض الزراعية المتعدى عليها بالبناء، وذلك بتعديلها وجعلها 12 قيراطا بدلا من قيراطين، وقدم صورة من حكم صادر بالبراءة لصالح موكله "المتهم الثاني" وصورة من تقرير الخبير في الجنحة رقم 2439 لسنة 2006 جنح مغاغة، وتلاحظ وجود تلاعب في محضر الشرطة وتقرير الخبير فيما يخص المساحة وبناء على اتفاق مسبق من قبل المتهمين السابقين مع "س- م-أ" موظف عمومي، سكرتير جلسة بمحكمة، مع آخر مجهول على تزوير محررين رسميين في القضية وذلك بطريق المحو واستعمل المتهم الثاني المحررات المزورة سالفة الذكر.



فيما زورت من أجله بأن قدمها لجمعية الزورة بمركز مغاغة محتجا ببياناتها مع علمه التام بتزويرها، وثبت من تقرير الخبير وشهادة الشهود وتحريات المباحث وتقرير الأدلة الجنائية، أن الحكم المدون على غلاف القضية رقم 2439 لسنة2006 جنح مغاغة والتوقيع المزيل به نموذج الحكم المطبوع في تلك القضية غير صادرين عن يد رئيس المحكمة الجزئية.