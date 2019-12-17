الحرية المصرى يروج لجذب الاستثمارات والسياحة خلال زيارته لدولة ليتوانيا

التقى وفد من حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، جيدمسن راينسن بدولة ليتوانيا.



وقدم صلاح حسب الله، رؤيته ورؤية اللجنة الاقتصادية بالحزب تجاه ملفات الاستثمار ومشروعات القوانين التى أصدرها مجلس النواب والدعم الكبير الذى تقدمه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجذب الاستثمارات العالمية المصرية.



وأكد حسب الله، أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول داخل منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا فى مجال جذب الاستثمارات خاصة بعد المشروعات القومية الكبرى والمناطق الاقتصادية والصناعية، إضافة إلى مشروعات البنية الأساسية والتحتية.



كما استعرض رئيس الحزب، بالشرح والتحليل الأوضاع السياسية فى مصر والمناخ السياسى المستقر الذى وفره الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورؤيته المستقبلية لمصر الجديدة وهو أكبر داعم لأى استثمار أجنبى، مشيرا إلى أن مصر حققت نجاحات اقتصادية مبهرة بشهادة المؤسسات العالمية المصرفية والمالية والنقدية، إضافة إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى مواجهة ظاهرة الإرهاب نيابة عن العالم كله مما جعلها أكثر أمنا واستقرارا.



وتطرق حسب الله، إلى ملف السياحة المصرية، مؤكدا، أن مصر نجحت فى استعادة مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية وأصبح السياح من مختلف دول العالم يتوافدون على المحافظات والمدن والمناطق السياحية والأثرية المصرية ووجه الدعوة إلى مواطنى ليتوانيا لزيارة مصر والاستمتاع بمدنها السياحية والأثرية.



يضم وفد الحرية المصرى خلال زيارته الحالية إلى ليتوانيا المهندس على عبد اللطيف نائب رئيس الحزب، والنائب أبو الحسن صديق مساعد رئيس الحزب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم وباسم حلقة أمين المجتمعات العمرانية، وتبادل الجانبين طرح الرؤى والأفكار المشتركة لكل من الجانبين.



وكان وفد حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور صلاح حسب الله قد افتتح معرض التراث المصرى الحضارى الذى ينظمه الحزب بليتوانيا ويستمر لمدة خمسة ايام فى وذلك اطار خطة الحزب لتنشيط السياحة المصرية عالميا.