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منوعات

ضابط أمريكي يجبر مواطنًا على لعق مبولة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:28 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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اعترف ضابط شرطة مدينة هونولولو بولاية هاواي الأمريكية، أمس، بأنه أمر رجلًا مشردًا في الشارع بلعق مبولة عامة (حمام عام) إذا أراد تجنب القبض عليه.

واتهمت السلطات القضائية الأمريكية في وقت سابق من هذا العام الشرطي جون راباجو بالتآمر لحرمان الرجل المتشرد الذي تحفظت عن ذكر اسمه مشيرة إليه بحرفين فقط S.I، من حقوقه المدنية المتعلقة بحادثة وقعت في 28 يناير 2018 في هونولولو عاصمة ولاية هاواي، وفق ما أوردته قناة NBC نيوز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

من جانبه نفى راباجو هذه الاتهامات، لكنه اعترف أمس في المحكمة، أنه أخبر الرجل الذي لا مأوى له أنه لن يتم اعتقاله إذا قام بلعق المبولة، مؤكدًا أن الرجل امتثل لأوامره خشية الاعتقال.

تعود الحادثة إلى يناير 2018 عندما استجاب ضباط الشرطة لشكوى بشأن وجود الرجل المتشرد في مرحاض عام وفقًا لوثائق المحكمة التي أكدت أن راباجو والضابط الآخر ريجينالد رامونز كانا في الحمام مع المتشرد عندما أمره راباجو مرارًا بلعق المبولة، ثم طلب من رفيقه رامون إغلاق الباب حتى لا يصور أحدا بالخارج ما يحدث.

وقالت المحكمة إنه بمجرد إغلاق المدعى عليه رامونز باب الحمام، أصدر المدعى عليه الآخر راباجو تعليمات إلى المتشرد بلعق المبولة الذي ركع على مضض أمام المبولة، ولعقها ثم سمح له الضابط راباجو بعد ذلك بجمع أغراضه ومغادرة الحمام، إلا أن الضابط لم يكتف بذلك بل تبع الرجل وظل يضحك مما فعله به وحدث زملائه عن الأمر.

في وقت لاحق، علم راباجو ورامونز أن الإدارة ومكتب التحقيقات الفيدرالي يحققان في ما حدث، وطلب راباجو من رامونز حذف رسائل نصية دارت بينهما حول الحادث، وإخبار المحققين أنه كان يمزح فقط عندما طلب من المتشرد أن يلعق المبولة.

كما اتُهمت المحكمة رامون بالتآمر لحرمان الرجل المتشرد من حقوقه المدنية، لكنه أقر بأنه مذنب في تهم أقل في وقت سابق من هذا العام بعد الموافقة على التعاون مع المحققين.

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