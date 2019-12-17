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تقارير ومتابعات

بحضور السيسي وحرمه.. ختام فعاليات #منتدى_شباب_العالم 2019

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:28 م
السيسي وحرمه
السيسي وحرمه
إيمان ماهر
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اختتم اليوم الثلاثاء، منتدى شباب العالم بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة الأولى انتصار السيسي، بالقاعة الرئيسية للمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.

تحدث في حفل الختام كل من البرازيلية كاميليا باتستا نائب مدير ميجرافليكس لايفلاب، وليدجي ماجوا فيليكس منسق الأندية والجمعيات في معهد عموم إفريقيا للتنمية غرب إفريقيا من الكاميرون، والأردنية آيات محمد خليل سفيرة الشباب في منظمة الأمم المتحدة، والإسباني كارلوس سينتس مؤسس ومدير تنفيذي "أثر تحالف العالم"، والكندية شريا ناياك مؤسس مساعد الشركة الدولية كابستون نتوركس، والمصري عادل العدوي أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

عن منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

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