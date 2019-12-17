التجمع الوطني الجزائري يهنئ تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية

وجه المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري التهنئة للرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون، متمنيًا له النجاح في تحقيق تطلعات الشعب الجزائري في الأمن والاستقرار.



وقال الحزب، الذي يعد ثاني أكبر الأحزاب تمثيلًا في البرلمان، إنه يهنئ الشعب الجزائري على مساهمته الفعالة في إنجاح الاستحقاقات الرئاسية، كما شكر مؤسسة الجيش على حرصها على تأمين، وتوفير شروط انجاح هذه الانتخابات، وتمكين المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي.



وأشاد الحزب بالدور الذي قامت به السلطة الوطنية للانتخابات من خلال العمل على انجاح الاستحقاق الانتخابي وضمان شفافيتها.