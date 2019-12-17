مكافحة التنمر.. أبرز توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة

- إطلاق مبادرة بحثية للجامعات الإفريقية للتركيز على مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودراسة سبل الاستفادة منها لحل مشكلات القارة.

تمويل تطبيقات بلوك تشين

- إطلاق مبادرة لتمويل تطبيقات بلوك تشين في المجالات المختلفة لدعم أهداف التنمية المستدامة.

الفن من أجل الإنسانية

- إطلاق مبادرة عالمية بعنوان الفن من أجل الإنسانية، كمنصة لاحتضان إبداعات الشباب، عبر إقامة معرض رسم حي، يعمل من خلاله الفنانون على تجسيد الهوية الخاصة لبلادهم المختلفة، والقيام بأعمال تشكيلية مستوحاة من بيئتهم.





مراكز للتبادل المعلوماتي

- إنشاء مراكز للتبادل المعلوماتي بين الدول، ودعوة المؤسسات التعليمية والمالية والاقتصادية، لدعم المبتكرين حول العالم.