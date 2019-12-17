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مكافحة التنمر.. أبرز توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:26 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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أعلنت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، وذلك في الجلسة الختامية للمنتدى، وجاءت التوصيات كالتالي:

مبادرة للتحول الرقمي ومكافحة القرصنة
- إطلاق مبادرة إفريقية للتحول الرقمي والتميز الحكومي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ومعمل الأمم المتحدة الإفريقي لرعاية الإبداع التكنولوجي.

- الدعوة لإطلاق مبادرة إفريقية، لمكافحة القرصنة الرقمية لتأمين معلومات شديدة الحساسية، لتكون حائط صد أمام محاولات الاختراق الرقمي.

مكتبة للمرأة 

- إنشاء منصة عربية إفريقية للمرأة تتضمن مكتبة رقمية لكل الدراسات والأوراق البحثية الخاصة بالمرأة، وإبراز المبادرات النسائية الناجحة وتعميمها ودعم سبل تمويلها.

مكافحة الكراهية والتنمر 

- الدعوة لإنشاء اللجنة الأورومتوسطية لمكافحة الكراهية على الفضاء السيبرالي، لتعمل على دراسات مقترحات لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ودعوة الأمم المتحدة لتبني بروتوكول دولي لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تدريب الشباب الأورمتوسطي على القيادة

- قيام الأكاديمية الوطنية للتدريب بمصر بوضع الآليات التنفيذية لإطلاق البرنامج الرئاسي، لتدريب الشباب الأورمتوسطي على القيادة.

خلق مليون وظيفة

- الدعوة لتنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقي 2021 لخلق مليون وظيفة.

إطلاق مبادرة بحثية للجامعات الإفريقية للتركيز على مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودراسة سبل الاستفادة منها لحل مشكلات القارة.

تمويل تطبيقات بلوك تشين

- إطلاق مبادرة لتمويل تطبيقات بلوك تشين في المجالات المختلفة لدعم أهداف التنمية المستدامة.

الفن من أجل الإنسانية

- إطلاق مبادرة عالمية بعنوان الفن من أجل الإنسانية، كمنصة لاحتضان إبداعات الشباب، عبر إقامة معرض رسم حي، يعمل من خلاله الفنانون على تجسيد الهوية الخاصة لبلادهم المختلفة، والقيام بأعمال تشكيلية مستوحاة من بيئتهم.


مراكز للتبادل المعلوماتي

إنشاء مراكز للتبادل المعلوماتي بين الدول، ودعوة المؤسسات التعليمية والمالية والاقتصادية، لدعم المبتكرين حول العالم.   


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